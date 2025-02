Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε στο Λος Άντζελες – Η χαρακτηριστική χειρονομία που έκανε

Η μετακίνηση του Λούκα Ντόντσιτς, από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς έχει προκαλέσει παγκόσμιο “σεισμό” στο χώρο του αθλητισμού, με τον Σλοβένο “σταρ” να συνεχίζει στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν μία από τις μεγαλύτερες βόμβες στην ιστορία του ΝΒΑ και ο Λούκα Ντόντσιτς αποχαιρέτησε τους Ντάλας Μάβερικς με ένα συγκινητικό μήνυμα.

“Σε καλές και σε κακές στιγμές, από τους τραυματισμούς μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, η υποστήριξή σας δεν άλλαξε ποτέ. Σας ευχαριστώ όχι μόνο που μοιραστήκατε τη χαρά μου στις καλύτερες στιγμές μας, αλλά και που με σηκώσατε όταν το χρειαζόμουν περισσότερο.

Σε όλες τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργάστηκα σε όλη την κοινότητα του Ντάλας, σας ευχαριστώ που με αφήσατε να συμβάλλω στο σημαντικό σας έργο και να σας βοηθήσω να φέρετε φως σε όσους το χρειάζονται. Καθώς ξεκινάω το επόμενο μέρος του μπασκετικού μου ταξιδιού, αφήνω μια πόλη που θα νιώθω πάντα σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου.

Το Ντάλας είναι ένα ξεχωριστό μέρος και οι οπαδοί των Μάβερικς είναι ξεχωριστοί οπαδοί. Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου” έγραψε μεταξύ άλλων ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ έφτασε στο Λος Αντζελες και κατά την υποδοχή του σχημάτισε με τα δάχτυλά του το LA. “Ευγνώμων για αυτή την καταπληκτική εμπειρία. Το μπάσκετ σημαίνει τα πάντα για μένα και ανεξάρτητα από το που παίζω το παιχνίδι, θα το κάνω με την ίδια χαρά, με το ίδιο πάθος και με τον ίδιο στόχο: να κερδίσω πρωταθλήματα”, έγραψε ο Ντόντσιτς στο instagram

Ο Σλοβένος “σούπερ σταρ” ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ από το Ντάλας και συνοδευόταν από τον τζένεραλ μάνατζερ της νέας του ομάδας, Ρομπ Πελίνκα.

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR