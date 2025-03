Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε viral για μία χειρονομία προς τη στεφάνη

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο μεγάλο πρωταγωνιστής στο Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 125-109, αλλά κατάφερε να γίνει viral και για μία χειρονομία του προς τη στεφάνη.

Μετά από μία χαμένη ευκαιρία για καλάθι και φάουλ στο Λος Άντζελες Λέικερς – Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίστηκε… απογοητευμένος από τη στεφάνη και φάνηκε να της… δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο.

Η φάση δεν άργησε έτσι να κυκλοφορήσει στα social media, με τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο να… απολαμβάνουν την αστεία αντίδραση του Σλοβένου σούπερ σταρ του NBA.

Luka just flipped off the rim because the ball didn’t drop after the foul



Doncic is too funny man pic.twitter.com/eUZdkuOBG1