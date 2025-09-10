Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε κίνηση χρηματισμού στους διαιτητές του προημιτελικού Γερμανία – Σλοβενία για το Eurobasket 2025

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές του προημιτελικού της Σλοβενίας με τη Γερμανία για το Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου του προημιτελικού του Eurobasket της Σλοβενίας με τη Γερμανία.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του για τις διαιτητικές αποφάσεις και έκανε μία κίνηση περί χρημάτων προς τους διαιτητές, μετά το σφύριγμα της απόφασης.

Luka Doncic got called for his 4th personal foul and pulled out a money gesture for the referees #EuroBasket pic.twitter.com/22GKRmLvGO — BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025

Να σημειωθεί ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είχε χρεωθεί με 3 φάουλ από το πρώτο μέρος.