Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε κίνηση χρηματισμού στους διαιτητές του προημιτελικού Γερμανία – Σλοβενία για το Eurobasket 2025

Ήταν φορτωμένος με τέσσερα φάουλ από το τρίτο δεκάλεπτο
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε πολλά παράπονα από τους διαιτητές του προημιτελικού της Σλοβενίας με τη Γερμανία για το Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου του προημιτελικού του Eurobasket της Σλοβενίας με τη Γερμανία.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του για τις διαιτητικές αποφάσεις και έκανε μία κίνηση περί χρημάτων προς τους διαιτητές, μετά το σφύριγμα της απόφασης.

Να σημειωθεί ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είχε χρεωθεί με 3 φάουλ από το πρώτο μέρος.

