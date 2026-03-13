O Λούκα Ντόντσιτς έκανε ρεκόρ πόντων στο Λος Άντζελες Λέικερς – Σικάγο Μπουλς

Σε ένα ματς με πολύ υψηλό σκορ, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν τους Σικάγο Μπουλς με 142-130, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς, που έκανε νέο ρεκόρ πόντων με τους “λιμνανθρώπους” στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 51 πόντους κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, στην πιο παραγωγική του βραδιά με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας όμως και ένα ματς με 73 πόντους ως παίκτης των Ντάλας Μάβερικς.

Αυτή τη φορά δε, ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA, το συνδύασε με 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, χάνοντας οριακά το triple double. Οδήγησε πάντως την ομάδα του στη νίκη, παρά την απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς.

New Lakers career-high unlocked pic.twitter.com/iJvlA4BeCz — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 13, 2026

Ο Ντόντσιτς είχε 8/17 δίποντα και 9/14 τρίποντα στο ματς.