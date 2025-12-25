Ο Λούκα Ντόντσιτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει για τους Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς

Οι Λέικερς έκαναν για πρώτη φορά φέτος δύο διαδοχικές ήττες και η απουσία του Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο βασικός λόγος αυτών των ηττών.

Ο Ντόντσιτς είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς και αυτό τον κράτησε έξω και από το παιχνίδι κόντρα στους Σανς. Και τα δύο παιχνίδια χάθηκαν για τους Λέικερς.

Πλέον, όμως σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Σλοβένος είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι ενάντια στους Ρόκετς των Ντουράντ και Σενγκούν.

Ο 26χρονος φέτος σε 21 ματς και 36,6 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 34,1 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 8,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ.