Ο Λούκα Ντόντσιτς προσέλαβε τη «βασίλισσα των διαζυγίων»

Η υπερασπιστική γραμμή του “αστέρα” των Λος Άντζελες Λέικερς
ΦΩΤΟ Reuters
Πέρα από τα “μαγικά” που κάνει εντός παρκέ με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, λόγω του χωρισμού του με την αρραβωνιαστικιά και μητέρα των παιδιών του, Άννα-Μαρία Γκόλτες.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2016, αρραβωνιάστηκε το 2023 και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Η υπόθεση πήρε και νομική διάσταση, καθώς η Γκόλτες κατέθεσε αίτηση σε δικαστήριο της Καλιφόρνια ζητώντας σημαντική οικονομική στήριξη για τα παιδιά, καθώς και κάλυψη των δικαστικών εξόδων της. Ο χωρισμός τους συνοδεύτηκε από φήμες περί σχέσης του Λούκα Ντόντσιτς με την ηθοποιό του Netflix, Μάντλιν Κλάιν.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Σλοβένος γκαρντ αποφάσισε να συνεργαστεί με μία από τις πιο γνωστές δικηγόρους διαζυγίων παγκοσμίως, εν μέσω προσωπικής του υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, ο Ντόντσιτς προσέλαβε τη Λόρα Βάσερ, γνωστή και ως “Divorce Queen”, η οποία έχει χειριστεί υποθέσεις κορυφαίων διασημοτήτων στο παρελθόν και έχει αποκτήσει φήμη στο Χόλιγουντ για τη διαχείριση πολύκροτων διαζυγίων.

Η γραμμή υπεράσπισης του Ντόντσιτς

Η νομική ομάδα του Ντόντσιτς, ενισχυμένη τώρα από τη Βάσερ, ζήτησε από έναν δικαστή να απορρίψει το αίτημα της Γκόλτες, υποστηρίζοντας ότι κατατέθηκε σε λάθος χώρα και ως εκ τούτου είναι διαδικαστικά ελαττωματικό και νομικά ακατάλληλο.

Το κύριο επιχείρημα της υπεράσπισης είναι ότι η Γκόλτες διαμένει στη Σλοβενία με τις δύο κόρες του ζευγαριού από τον Μάιο του περασμένου έτους και ούτε αυτή ούτε τα παιδιά έχουν κατοικία στην Καλιφόρνια. Ο Ντόντσιτς ισχυρίζεται επίσης ότι η πρώην σύντροφός του αρνήθηκε να τον συναντήσει στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Ο μπασκετμπολίστας ενημέρωσε το δικαστήριο ότι είχε ήδη κινήσει διαδικασίες στη Σλοβενία, πριν η Γκόλτες υποβάλει την αίτησή του στην Καλιφόρνια, για να αντιμετωπίσει τόσο την επιμέλεια των κορών του όσο και τη διατροφή των παιδιών. Ο “αστέρας” των Λέικερς ισχυρίζεται ότι καλύπτει ήδη όλα τα έξοδα για την δυο ετών Γκαμπριέλα και την τριών μηνών Ολίβια.

