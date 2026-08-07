Λούκα Ντόντσιτς: Η πρώην σύντροφος του Σλοβένου ζητά 50.000.000 δολάρια για να λυθεί εξωδικαστικά η επιμέλεια των παιδιών τους

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει τραβήξει εδώ και αρκετό καιρό χωριστούς δρόμους από την επί χρόνια σύντροφο και αρραβωνιαστικιά του, Άννα Μαρία Γκόλτες, με τις σχέσεις των δύο να είναι στα άκρα, με τη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει η Σλοβένα σχετικά με την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Η Άννα Μαρία Γκόλτες, σύμφωνα με το «TMZ Sports», ζητά από τον Λούκα Ντόντσιτς 50.000.000 δολάρια στο πλαίσιο του διακανονισμού της υπόθεσης της επιμέλειας των δύο κορών τους, με τα 40 εκατομμύρια να φέρεται να αφορούν την ίδια και τα υπόλοιπα 10 τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού.

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Η νέα τροπή στην υπόθεση δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος. Η πρώην σύντροφος του Ντόντσιτς ζητά και περιορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας του Σλοβένου, ο οποίος αυτήν την χρονική περίοδο περνά με τα παιδιά του τουλάχιστον δύο μέρες της εβδομάδας, με το αίτημά της να αφορά τη μείωση του χρόνου αυτού στο μισό.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την απόφαση της Γκόλτες να αποσύρει την αίτηση διατροφής που είχε καταθέσει. Τότε είχε υποστηρίξει ότι ήθελε να επιλυθεί φιλικά η διαφορά του ζευγαριού, κάτι που δε φαίνεται να ισχύει.

Το πρώην ζευγάρι διατηρούσε σχέση για περίπου δέκα χρόνια, περίπου δηλαδή από την αρχή της σπουδαίας καριέρας του Σλοβένου. Οι δύο τους απέκτησαν τη δίχρονη πλέον Γκαμπριέλα και την επτά μηνών Ολίβια, πριν ο αρραβώνας τους λυθεί το 2026.

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Η σχέση τους ολοκληρώθηκε, όπως είχε αναφερθεί τότε, καθώς ο Σλοβένος είχε παράλληλη σχέση με την ηθοποιό, Μάντλιν Κλάιν, και αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος για την μεγάλη ένταση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους.

Ο παίκτης των Λέικερς από την αρχή της δικαστικής διαμάχης είχε τονίσει ότι η Καλιφόρνια δεν είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την υπόθεση, καθώς τα παιδιά του μένουν μόνιμα στη Σλοβενία και οι διαδικασίες θα έπρεπε να γίνουν εκεί.

Ο Ντόντσιτς, μάλιστα, είχε επιλέξει να μην ενισχύσει την Εθνική του ομάδα το φετινό καλοκαίρι στα προκριματικά του Mundobasket για να περάσει χρόνο με τα παιδιά του και να ασχοληθεί με την υπόθεση.

Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς παράλληλα, συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν και θα φιλοξενήσει όλη την ομάδα στη Σλοβενία για τετραήμερο προπονητικό καμπ μέσα στον Αύγουστο, για να παρατείνει τη διαμονή του εκεί.