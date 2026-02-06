Συμβαίνει τώρα:
Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο Λος Άντζελες Λέικερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς

Αγωνία για το μέγεθος του προβλήματος του Σλοβένου σούπερ σταρ των Λέικερς
Ο Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς σε αγώνα των Λέικερς / Reuters / Brad Penner-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη με 119-115 επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά έχασαν τον Λούκα Ντόντσιτς με τραυματισμό και πλέον υπάρχει αγωνία στην ομάδα για το διάστημα της απουσίας του.

Σε μία ανυποψίαστη στιγμή του αγώνα, ο Λούκα Ντόντσιτς έπιασε το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού και έδειξε να αντιμετωπίζει κάποιο μυϊκό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να φύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA δεν επέστρεψε μάλιστα στο παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο και ήταν εμφανώς απογοητευμένος από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, στο δρόμο για τα αποδυτήρια.

Το καλό νέο για τους Λέικερς είναι ότι ακολουθεί και η διακοπή για το All Star Game, όπου είναι πιθανό πια να μη συμμετέχει ο Ντόντσιτς.

