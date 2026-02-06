Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο Λος Άντζελες Λέικερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη με 119-115 επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς, αλλά έχασαν τον Λούκα Ντόντσιτς με τραυματισμό και πλέον υπάρχει αγωνία στην ομάδα για το διάστημα της απουσίας του.

Σε μία ανυποψίαστη στιγμή του αγώνα, ο Λούκα Ντόντσιτς έπιασε το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού και έδειξε να αντιμετωπίζει κάποιο μυϊκό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να φύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια των Λος Άντζελες Λέικερς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA δεν επέστρεψε μάλιστα στο παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο και ήταν εμφανώς απογοητευμένος από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, στο δρόμο για τα αποδυτήρια.

Luka Doncic frustrated walking back to the locker room after injuring his hamstring pic.twitter.com/HDhDXVCANw — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 6, 2026

Το καλό νέο για τους Λέικερς είναι ότι ακολουθεί και η διακοπή για το All Star Game, όπου είναι πιθανό πια να μη συμμετέχει ο Ντόντσιτς.