Ο Λουτσέσκου έφυγε «τρέχοντας» από την Τούμπα, αναχωρεί άμεσα για Βουκουρέστι λόγω του πατέρα του

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έμεινε λεπτό παραπάνω στην Τούμπα, αφού αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, έφυγε τρέχοντας από το γήπεδο για να πάει στο αεροδρόμιο και να πετάξει για το Βουκουρέστι, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο πατέρας του, Μιρτσέα.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς σκορ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε καμία δήλωση, αφού αποχώρησε άμεσα για να πετάξει για Ρουμανία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σε τεχνητό κώμα, καθώς παρουσίασε νέες αρρυθμίες μετά ο έμφραγμα που υπέστη. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα πετάξει άμεσα στο Βουκουρέστι για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του σε αυτήν την περιπέτεια με την υγεία του.

«Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι και δύσκολο στα πλέι οφ. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της και τι παίκτες έχουν. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, είχαμε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουμε δεν τα καταφέραμε», είπε ο βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, Τζιανπάολο Καστορίνα, για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.