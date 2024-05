Ο Μάικ Τζέιμς MVP της Euroleague για τη σεζόν 2023-24

Ο Μάικ Τζέιμς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου της Euroleague για τη σεζόν 2023-2024.

MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague αναδείχθηκε ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό, όπως ψηφίστηκε από οπαδούς, δημοσιογράφους, αρχηγούς ομάδων και προπονητές.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα δώσει το “παρών” στο Final Four, ωστόσο πραγματοποίησε μία σπουδαία σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Euroleague.





