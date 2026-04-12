Ο Μάικ Τζέιμς δεν έβαλε τον Ολυμπιακό στις καλύτερες ομάδες της πενταετίας στην Euroleague

Ο Μάικ Τζέιμς κλήθηκε να επιλέξει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας πενταετίας στην Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό δεν δίστασε να απαντήσει σε διαδικτυακό του φίλο, με τον Μαίκ Τζέιμς να επιλέγει τις 4 ομάδες που έχουν κατακτήσει τη EuroLeague τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή Εφές, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό και δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό, για τον οποίο είπε: “Νομίζω πως έιναι άδικο αυτό για τον Ολυμπιακό γιατί είναι στο Final Four κάθε χρόνο, όμως αυτοί οι 4 το κατέκτησαν“.

Mike James bazı sorulara cevap verdi.



Son 5 yıldaki en iyi 4 takım ?



James: Anadolu Efes, Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid



Soru: Maccabi mi Hapoel mi ?



James: Açıkçası umrumda bile değil.



Soru: F4 tahmini ?



James: Fenerbahçe, Monaco, Valencia, Real pic.twitter.com/NWiEJ26fcx — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 12, 2026

Τέλος, ο Μάικ Τζέιμς αναφέρθηκε και στην ομάδα του γράφοντας: “Και θα φωνάξω για τη Μονακό γιατί έχουμε υπάρξει πολύ καλοί τα τελευταία 5 χρόνια“.