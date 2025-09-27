Ο Μάικ Τζέιμς ξεκινάει νέα επιχειρηματική δραστηριότητα: Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Μάικ Τζέιμς διανύει τα τελευταία χρόνια της μπασκετικής του καριέρας, ενώ παράλληλα φροντίζει να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, πέρα από το μπάσκετ.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς, αποφάσισε να λανσάρει το δικό του χαβιάρι με την επωνυμία “The Natural Caviar”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας από τους ανθρώπους του μπάσκετ που του ευχήθηκαν για τη νέα του προσπάθεια ήταν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

“Είμαι βέβαιος ότι θα είναι τόσο καλό όσο οι δεξιότητές σου στο μπάσκετ. Κάθε καλό αδερφέ”, έγραψε στο instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο γκαρντ της Μονακό αναδημοσίευσε το story και του απάντησε, “ευχαριστώ αδερφέ μου”.