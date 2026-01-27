Ο Μάικ Τζέιμς μένει ελεύθερος από τη Μονακό το καλοκαίρι

Οι δρόμοι του Μάικ Τζέιμς και της Μονακό αναμένεται να χωρίσουν το προσεχές καλοκαίρι.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον το Basketnews, το οποίο αναφέρει ότι ο Μάικ Τζέιμς θα μείνει ελεύθερος από τη Μονακό σε λίγους μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος στα παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ενώ είχε ακουστεί πολύ και για τον Ολυμπιακό, είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Μονεγάσκους μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο η συμφωνία επανεξετάστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκειά της.

Το καλοκαίρι, ο Μάικ Τζέιμς θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι λίγοι οι μνηστήρες για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος βαδίζει στα 36 και ακόμα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την Euroleague, παρότι είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας εδώ και πολλά χρόνια.