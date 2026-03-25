Ο Μάικ Τζέιμς χαρακτήρισε «καμπανάκι» την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τη Μονακό

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό έκανε ανάρτηση στα social media μετά τις 3 διαδοχικές νίκες της ομάδας
Η Μονακό βιώνει μία πολύ περίεργη χρονιά με πολλά οικονομικά προβλήματα και μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη έχει κάνει ένα θετικό σερί στη Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς έσπευσε να το σχολιάσει στο X.

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι ήταν «καμπανάκι» για κάποιους παίκτες η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της ομάδας. Ο Αμερικανός δεν θέλησε όμως να βάλει μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον της Μονακό, μιας και τόνισε ότι η νίκη επί του Ολυμπιακού προήλθε και λόγω των απουσιών των ερυθρολεύκων.

Ενώ έκλεισε, λέγοντας ότι οι δύο τελευταίες νίκες των Μονεγάσκων με Εφές και Μιλάνο ήταν με ομάδες που δεν βρίσκονται εντός της δεκάδας.

Η Μονακό θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (27/03/26, 21:15) και σίγουρα θα είναι μεγάλο τεστ η αναμέτρηση στο T- Center για την ομάδα του Μάικ Τζέιμς.

Η τοποθέτηση του Μάικ Τζέιμς

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα καμπανάκι για κάποιους παίκτες. Και επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νικήσαμε μια ομάδα του Ολυμπιακού με την οποία παίζουμε πάντα κλειστά παιχνίδια, χωρίς τον καλύτερο της παίκτη και τον καλύτερο της αμυντικό, και στη συνέχεια νικήσαμε δύο ομάδες που δεν είναι στα playoffs. Μου αρέσει να διατηρώ την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
61
49
45
45
