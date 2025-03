Ο Μάικ Τζειμς υπερασπίστηκε τον Νικ Καλάθη και εξέφρασε δυσαρέσκεια προς τη Eurοleague

Η Euroleague ολοκλήρωσε την All-Star 25άδα των τελευταίων 25 ετών της διοργάνωσης, ανακοινώνοντας τα τελευταία πέντε ονόματα, με τον Νικ Καλάθη να απουσιάζει από τη σχετική λίστα. Μια εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στον Μάικ Τζέιμς.

Ο Νίκ Καλάθης, πρώτος αθλητής σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία της Euroleague, δεν… χώρεσε στα ονόματα με τους 25 κορυφαίους της διοργάνωσης, με τον Μάικ Τζέιμς -συμπαίκτης του σε Παναθηναϊκό και Μονακό (τώρα) να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του.

“Είναι διαβολικό να μην βρίσκεται ο Νικ (σ.σ Καλάθης) στην κορυφαία 25άδα. Μιλάμε για τον πρώτο στην ιστορία σε ασίστ και κλεψίματα” σχολίασε ο Αμερικανός γκαρντ στα social media.

No Nick in the top 25 is diabolical.

All time in assists and steals smh