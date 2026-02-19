Ο Μάκης Γκαγκάτσης γευμάτισε στη Θεσσαλονίκη με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης γευμάτισε με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της επίσκεψης του Σλοβένου στην Ελλάδα.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν επισκέφτηκε την Ελλάδα και παρακολούθησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Γ. Καραϊσκάκης” για το Champions League, ενώ θα δει και εκείνο του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα την Πέμπτη (19/02, 19:45) στην Τούμπα για το Europa League.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του στη χώρα μας, ο πρόεδρος της UEFA συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Οι δύο άνδρες γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ το παρών έδωσαν επίσης ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών Ζόραν Λάκοβιτς.

Να σημειωθεί ότι ο Αλεξάντερ Τσέφεριν θα αποδώσει φόρο τιμής με την παρουσία του στην Τούμπα στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.