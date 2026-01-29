Ο Μαλακάι Φλιν έγινε «Τούρκος» και ετοιμάζεται για την εθνική του Εργκίν Αταμάν

Η εθνική Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν αναζητά τον επόμενο “νατουραλιζέ” της, μετά τους Σέιν Λάρκιν και Σκότι Γουίλμπεκιν, με τον Μαλακάι Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ να φαίνεται ότι είναι ο “εκλεκτός”.

Ο Μαλακάι Φλιν έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ στο Eurocup και η ομάδα του ανακοίνωσε ότι έλαβε το τουρκικό διαβατήριο, με αποτέλεσμα να έχει πλέον το δικαίωμα να αγωνιστεί και στην εθνική Τουρκίας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της τουρκικής εθνικής, Εργκίν Αταμάν έτσι, θα έχει την ευκαιρία να τον καλέσει στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, ενισχύοντας το ρόστερ του στα “παράθυρα” της FIBA.