Αθλητικά

Ο Μανώλης Σάλιακας έδωσε φοβερή ασίστ στο Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι

Σέντρα ακριβείας από τον Σάλιακα στην Bundesliga
Ο Σάλιακας
Ο Σάλιακας κόντρα στη Χόφενχαϊμ (Photo by Heiko Becker/picture alliance via Getty Images)

Η Ζανκτ Πάουλι άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ για την Bundesliga, με τον Μανώλη Σάλιακα να είναι πρωταγωνιστής, βγάζοντας την ασίστ στο γκολ.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Μανώλης Σάλιακας έκανε εντυπωσιακή σέντρα από μακριά και βρήκε αμαρκάριστο τον Περέιρα Λαζ μέσα στην περιοχή της Χόφενχαϊμ για το 1-0 της Ζανκτ Πάουλι στο ματς της Bundesliga.

Αυτή ήταν η 4η ασίστ του Σάλιακα στη φετινή Bundesliga, ενώ συνολικά έφθασε τις 12 ασίστ με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, όπου και έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια.

Η Ζανκτ Πάουλι πήγε έτσι με προβάδισμα στα αποδυτήρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
63
58
46
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo