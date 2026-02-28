Ο Μανώλης Σάλιακας έδωσε φοβερή ασίστ στο Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι

Η Ζανκτ Πάουλι άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ για την Bundesliga, με τον Μανώλη Σάλιακα να είναι πρωταγωνιστής, βγάζοντας την ασίστ στο γκολ.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Μανώλης Σάλιακας έκανε εντυπωσιακή σέντρα από μακριά και βρήκε αμαρκάριστο τον Περέιρα Λαζ μέσα στην περιοχή της Χόφενχαϊμ για το 1-0 της Ζανκτ Πάουλι στο ματς της Bundesliga.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν η 4η ασίστ του Σάλιακα στη φετινή Bundesliga, ενώ συνολικά έφθασε τις 12 ασίστ με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, όπου και έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια.

Mathias Pereira Lage



Hoffenheim 0-1 St. Paulipic.twitter.com/1Iy4Zv1W7X — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 28, 2026

Η Ζανκτ Πάουλι πήγε έτσι με προβάδισμα στα αποδυτήρια.