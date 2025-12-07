Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έδωσε το χέρι του στον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Άρης

Ο Άρης γνώρισε την ήττα με 3-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Super League, αλλά έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασε και ο Μανόλο Χιμένεθ, τόσο με τις δηλώσεις του μετά το ματς, όσο και με την αντίδρασή του προ του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μετά το τέλος του ΠΑΟΚ – Άρης στην Τούμπα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε να δώσει το χέρι του στον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος όμως δεν έκανε το ίδιο και οι δύο προπονητές βρήκαν… ώμο με ώμο.

Ο προπονητής των “κιτρίνων” εξήγησε μάλιστα τον εκνευρισμό του στις δηλώσεις του στην κάμερα της Nova, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής: “Είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος που χάσαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο σε ένα τόσο σημαντικό ματς δεν πρέπει να γίνονται τόσο σημαντικά και βαριά λάθη όπως αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, το πλεονέκτημα που απέκτησαν στο πρώτο ημίχρονο έγινε με βάση αποφάσεις που είναι για εμάς απαράδεκτες και διαμόρφωσαν εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα.

Στο 2ο λεπτό έπρεπε να δοθεί απευθείας κόκκινη σε παίκτη του ΠΑΟΚ, επίσης υπήρξε πέναλτι στη φάση του Ράτσιτς σε φάση που το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή. Και δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο μας έβαλε στα αποδυτήρια με μειονέκτημα που αν γινόταν στην αντίπαλη πλευρά δεν θα δινόταν. Θέλω να αγωνίζομαι με ισόνομα κριτήρια”.