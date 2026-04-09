Ο Μάνουελ Νόιερ της Μπάγερν Μονάχου MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League, με τον Μάνουελ Νόιερ να… κατεβάζει ρολά.

Ο Μάνουελ Νόιερ έκανε ένα “τεράστιο” ματς στην 136η εμφάνισή του στο Champions League, έχοντας εννέα αποκρούσεις, δίνοντας στους Βαυαρούς ένα ισχυρό προβάδισμα, για μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ακόμα και όταν ο Εμπαπέ βρήκε δίχτυα για να μειώσει σε 2-1 για τη Ρεάλ, ο 40χρονος αρχηγός των Βαυαρών κατάφερε να φτάσει την μπάλα με το χέρι και λίγο έλειψε να αποσοβήσει το γκολ.

Έτσι, όπως ήταν απολύτως λογικό, ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος των πρώτων προημιτελικών, αφήνοντας πίσω του στην ψηφοφορία τους Ράγια, Κβαρατσχέλια και Άλβαρεζ.