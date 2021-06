Η ανάρτηση Ισπανού δημοσιογράφου σχετικά με το μέλλον του Μάριο Χεζόνια δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Κροάτη φόργουορντ.

Ο Ισπανός ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό της πατρίδας του ότι ο άσος του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, παίρνοντας τη θέση του Κόρι Χίγκινς, με τον Χεζόνια να τον διαψεύδει.

«Ο εκπληκτικός Πάκο από τη Μαδρίτη με τις προσωπικές του απόψεις. Αγαπάω αυτό το παιχνίδι. Επίσης, ο Κόρι αξίζει 10% αύξηση στο μισθό του γι’αυτά που τους έκανε. Και Πάκο, δεν έχω ατζέντη» έγραψε ο Χεζόνια, δίνοντας απάντηση και για τον Χίγκινς και την πληροφορία του ίδιου δημοσιογράφου, για πρόταση μείωσης 10% στο μισθό του, που την απορρίπτει για να πάει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Paco striking de Madrid. With opiniones personales. I love this game. Also, Cory deserves at least 10% INCREASED salary for what he did for them IMO. And Paco, I don’t have an agent 😁 https://t.co/KzJyZKkRF1