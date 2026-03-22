Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε κίτρινο τριαντάφυλλο στον Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς

Η ΑΕΚ ήταν η μόνη από τους πρωτοπόρους που νίκησε στην 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League και η νίκη της με 3-0 επί της Κηφισιάς την φέρνει με πλεονέκτημα στα πλέι οφ για τον τίτλο, γεγονός που πανηγυρίστηκε έξαλλα από παίκτες και οπαδούς, αλλά και τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο “ισχυρός άνδρας” της ΑΕΚ κατέβηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά και αγκάλιασε τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και τον ίδιο τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος και πήρε ένα… δώρο από τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δέχθηκε τα συγχαρητήρια του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, το οποίο και “έκλεψε” τις εντυπώσεις στην Allwyn Arena.

Ηλιόπουλος και Νίκολιτς περιμένουν πλέον τα πλέι οφ, στα οποία η ΑΕΚ θα μπει με βαθμολογικό πλεονέκτημα.