Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στο γήπεδο και πήρε την μπάλα του αγώνα ΑΕΚ – Άντερλεχτ

Πανευτυχής ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ με 3-0 και την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί και πάλι στην Ευρώπη μετά διάλειμμα ενός χρόνου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης κατέβηκε από τις εξέδρες της OPAP Arena και πήρε την μπάλα του αγώνα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, παίρνοντας σπίτι…. του την μπάλα του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

Στη συνέχεια, o Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, μοίρασε συγχαρητήρια σε προπονητικό επιτελείο και παίκτες και πανηγύρισε μαζί τους τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League.