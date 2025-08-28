Αθλητικά

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στο γήπεδο και πήρε την μπάλα του αγώνα ΑΕΚ – Άντερλεχτ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Πανευτυχής ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ με 3-0 και την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί και πάλι στην Ευρώπη μετά διάλειμμα ενός χρόνου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης κατέβηκε από τις εξέδρες της OPAP Arena και πήρε την μπάλα του αγώνα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, παίρνοντας σπίτι…. του την μπάλα του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Στη συνέχεια, o Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, μοίρασε συγχαρητήρια σε προπονητικό επιτελείο και παίκτες και πανηγύρισε μαζί τους τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League.

