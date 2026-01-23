Ο Μάριος Ηλιόπουλος στηρίζει οικονομικά το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ μέχρι το τέλος τη σεζόν

Λύση στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ προσφέρει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ αποφάσισε να αναλάβει όλα τα έξοδα της ομάδας ως το τέλος της σεζόν.

Η κίνηση αυτή του Μάριου Ηλιόπουλου έρχεται μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου, όπου συμφωνήθηκε να γίνει αυτή η προσφορά προς την ομάδα χάντμπολ, που εσχάτως έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, από την τεχνική ηγεσία μέχρι και το δυναμικό της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος στην Handball Premier, ενώ έχει προκριθεί και στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η σχετική ενημέρωση

“Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου.

Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου”.