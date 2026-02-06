Ο Μάριος Ηλιόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή μίας αγωνιστικής για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Λίγες ώρες μετά την απολογία του στον αθλητικό δικαστή, ο Μάριος Ηλιόπουλος έμαθε και την τιμωρία του από το πειθαρχικό όργανο της Super League, για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δέχθηκε ποινή μίας αγωνιστικής, για ένα επεισόδιο που είχε μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, με τον προπονητή των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά απαλλάχθηκε από την κατηγορία για απειλή και εξύβριση του διαιτητή της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ θα κληθεί να πληρώσει και συνολικά πρόστιμα ύψους 34 χιλιάδων ευρώ, αλλά ο Μάριος Ηλιόπουλος θα έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του με τον Πανσερραϊκό, καθώς η ποινή του αφορά είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια.

Η ανακοίνωση της Super League

Αρ. Απόφ. 41/6-2-2026

ΠΡΟΣ: ΠΑΕ ΑΕΚ

Μ. Ηλιόπουλος (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ:

α) χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 2 περ. α΄ ιιι του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τη δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για την τρίτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και

δ) χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την τέταρτη πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 3 περ. Ι α΄, ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει, ως προς την πρώτη εγκαλουμένη, συνολική χρηματική ποινή ποσού είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00) ευρώ.

Απαλλάσσει τον δεύτερο εγκαλούμενο από την πέμπτη αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. Ηλιόπουλο, για την έκτη πράξη για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 α΄ ι και 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).