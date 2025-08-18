Ο Μάρκο Μπελινέλι σταματάει το μπάσκετ σε ηλικία 39 ετών

Τέλος εποχής για τον Μάρκο Μπελινέλι! Με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο 39χρονος Ιταλός έκανε γνωστό ότι σταματά το μπάσκετ.

Ο Μάρκο Μπελινέλι την τελευταία 5ετια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια. Προηγουμένως, όμως, είχε κάνει μία τεράστια καριέρα στο NBA, αγωνιζόμενος σε Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Τορόντο Ράπτορς, Σικάγο Μπουλς, Σακραμέντο Κινγκς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια 76ers και Σαν Αντόνιο Σπερς. Μάλιστα, το 2014 αναδείχθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ, με τους τελευταίους, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε και τον διαγωνισμό τριπόντων.

Στο μήνυμά του, ο Μπελινέλι έγραψε χαρακτηριστικά: “Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία“.

Μάλιστα, ο Μπελινέλι επέλεξε κι ένα εξίσου συγκινητικό Video για να ντύσει τα λόγια αποχαιρετισμού, με τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, αλλά και ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο επικεντρωμένο στον τρόπο που σουτάρει και στο δαχτυλίδι του πρωταθλητή.