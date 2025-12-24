Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι αρχηγοί της ΑΕΚ έστειλαν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα

Οι γιορτές των Χριστουγέννων έχουν ξεκινήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς ευχήθηκε στους φίλους της ΑΕΚ ενόψει και της νέας χρονιάς.

Μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς τις ευχές τους έδωσαν και οι τρεις αρχηγοί της ΑΕΚ (Πέτρος Μάνταλος, Ντομαγκόι Βίντα και Άρολντ Μουκουντί).

Οι ευχές του προπονητή και των αρχηγών της ΑΕΚ

Μάρκο Νίκολιτς: «Εύχομαι σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Όλα τα καλά για τον καθένα προσωπικά και την οικογένειά σας. Πολλή αγάπη, υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στην ομάδα μας».

Πέτρος Μάνταλος: «Χρόνια Πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το νέο έτος και υγεία σε κάθε σπιτικό».

Ντομαγκόι Βίντα: «Αγαπητή οικογένεια της ΑΕΚ, εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος».

Άρολντ Μουκουντί: «Εύχομαι σε όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ Καλά Χριστούγεννα ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και σας εύχομαι τα καλύτερα».