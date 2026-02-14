Συμβαίνει τώρα:
Ο Μάρκο Νίκολιτς τελείωσε τον Αλεξάνταρ Ρόγκιτς από το επιτελείο της ΑΕΚ λόγω Ολυμπιακού

Πήγε να δει το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας χωρίς να ενημερώσει τον προπονητή της ΑΕΚ
Ο Μάρκο Νίκολιτς
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αποτελεί ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Αλεξάντερ Ρόγκιτς.

Ο λόγος που ο Αλεξάντερ Ρόγκιτς δεν θα βρίσκεται στο εξής στον πάγκο της ΑΕΚ είναι επειδή πήγε και είδε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, στο ΣΕΦ, μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η κίνηση αυτή δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος τον τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες .

Οι παίκτες της Ένωσης ενημερώθηκαν γι’ αυτή την εξέλιξη και φυσικά ο Αλεξάντερ Ρόγκιτς δεν ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

