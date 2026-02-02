Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Ο Ματέο Νταμς είναι κοντά στο δανεισμό του στον Παναθηναϊκό» γράφουν στην Ιταλία

Νέο μετεγγραφικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό και τη θέση του αριστερού μπακ πίσω από τον Κυριακόπουλο
Ο Ματέο Νταμς
Ο Ματέο Νταμς με τη φανέλα της Αϊντχόφεν / EPA/TERESA SUAREZ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά αριστερό μπακ και το νέο όνομα που βρέθηκε στο προσκήνιο είναι αυτό του Ματέο Νταμς, ο οποίος και αγωνίζεται με την Αλ Αχλί στη Σαουδική Αραβία.

Στα 21 του χρόνια και μόλις λίγους μήνες μετά τη μετεγγραφή του από την Αϊντχόφεν έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Ματέο Νταμς είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Αλ Αχλί και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι αναγκασμένη να περιορίσει τους ξένους στο ρόστερ της και ο Βέλγος αριστερός μπακ είναι βασικός υποψήφιος για δανεισμό, με το Tuttomercatoweb, να αναφέρει τον Παναθηναϊκό ως πιο πιθανό προορισμό του. Ο Νταμς έχει 15 συμμετοχές και 2 ασίστ  στη σεζόν.

