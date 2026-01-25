Ο Ματίας Αλμέιδα αφιέρωσε τη νίκη της Σεβίλλης κόντρα στην Μπιλμπάο σε αδικοχαμένο φίλαθλο

Η Σεβίλλη πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στην Ανδαλουσία το Σάββατο (24/01/26) και ο Ματίας Αλμέιδα θέλησε να την αφιερώσει σε έναν φίλαθλο που έχασε τη ζωή του.

Ο Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου σήκωσε μία φανέλα της Σεβίλλης με το όνομα του 28χρονου οδηγού τρένου, Φερνάντο Ουέρτα Χιμένεθ, που έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα τη Τρίτη (20/01) ένα συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου έπεσε πάνω σε γερανό εργοταξίου στο 6ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Αλούμπρες και της συνοικίας Λα Εσπεράνθα, τραυματίζοντας ελαφρά 37 άτομα, στέλνοντας άλλους πέντε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με μοναδικό νεκρό τον άτυχο μηχανοδηγό.

«Πρώτα απ’ όλα, ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε έναν από τους οπαδούς μας. Αυτή η νίκη είναι για την οικογένειά του. Ας γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα προσεύχεται γι’ αυτούς. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τη μητέρα του και της στέλνω την αγάπη και την υποστήριξή μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Αλμέιδα.

Παράλληλα, ο «Πελάδο» μίλησε για τη στάση του κοινού της ομάδας, παρά τις δυσκολίες τη φετινή σεζόν: «Για εμάς, είναι πολύ σημαντικοί. Είναι αυτή η κραυγή υποστήριξης για τους παίκτες, πολλοί από τους οποίους είναι ντόπια ταλέντα, άλλοι που έχουν περάσει από μια δύσκολη διαδικασία. Αντιμέτωποι με τις αντιξοότητες, τους χρειαζόμαστε. Το κοινό ήταν εντυπωσιακό από κάθε άποψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιστεύω σε αυτή την ενότητα και στο τέλος θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας επειδή είναι από τους καλύτερους. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε και υπάρχουν απογοητεύσεις, αλλά η ομάδα δίνει τα πάντα, παίζοντας στο όριο».

Honor. El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, dedicó la reciente victoria de su club a Fernando Huerta, socio sevillista fallecido en la tragedia del tren en Gelida.

Mostró con respeto una camiseta en su memoria.

Descansa en paz, Fernando. pic.twitter.com/9CxF4w5izH — Pablo Vigore (@soypablovigore) January 24, 2026

Οι Ανδαλουσιανοί είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας της La Liga με 24 βαθμούς, πέντε πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.