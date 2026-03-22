Ο Ματίας Αλμέιδα τελειώνει από τη Σεβίλλη

Η ήττα από τη Βαλένθια έφερε σε δεινή θέση τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ
Ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης/ REUTERS

Κοντά στην πόρτα της εξόδου από τη Σεβίλλη βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα.

Σύμφωνα με την Diario de Sevilla, ο Ματίας Αλμέιδα αναμένεται να αποχωρήσει μετά την κακή πορεία της Σεβίλλης στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια με 0-2 φαίνεται πως αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής, μιας και ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό υπό κρίση.

Να σημειωθεί ότι ο Αλμέιδα έχει συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια, ωστόσο οι άνθρωποι της Σεβίλλης σκέφτονται να τον απολύσουν, έχοντας ήδη τσεκάρει την αγορά για πιθανούς αντικαστάτες.

Ξεχωρίζουν τα ονόματα του Λουίς Γκαρθία Πλάθα, αλλά και του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος αποχώρησε πριν λίγες εβδομάδες από τον Άρη.

