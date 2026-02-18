Ο Ματίας Αλμέιδα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών, «ασπίδα» προστασίας από την Σεβίλλη

Βαρύς έπεσε ο “πέλεκυς” της ισπανικής αθλητικής δικαιοσύνης στον προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα. Με 14 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος, η ομάδα της Ανδαλουσίας -που προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό- θα πρέπει να διαχειριστεί τα μισά απ΄ αυτά τα παιχνίδια χωρίς τον Αργεντινό τεχνικό.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου (14.02.2026) εναντίον της Αλαβές (1-1). Ο Ματίας Αλμέιδα είχε φοβερά παράπονα από τη διαιτησία, με τη Σεβίλλη να έχει μείνει με δέκα παίκτες μόλις από το 16ο λεπτό και προς το φινάλε του αγώνα ήρθε η «έκρηξη» που έφερε τη δική του αποβολή.

Στο 85’ δέχθηκε την κόκκινη, με τον διαιτητή, Ιόσου Γκαλέχ, να γράφει στο φύλλο αγώνα ότι «διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Ο Αργεντινός προπονητής τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών! Συγκεκριμένα, δύο αγωνιστικές επιβλήθηκαν επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, μία επειδή δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις για «επανειλημμένες εκδηλώσεις περιφρόνησης ή ασέβειας προς τους διαιτητές» και μία για «συμπεριφορά που αντιβαίνει στην καλή τάξη».

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τους αγώνες με Χετάφε (εκτός), Μπέτις (εκτός), Ράγιο Βαγιεκάνο (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εντός), Οβιέδο (εκτός) και Ατλέτικο Μαδρίτης (εντός).

Así fue el gesto por el que Matías Almeyda fue expulsado.



El entrenador del @SevillaFC salta tras una falta en contra y se apoya en el banquillo.



ACTA: “fue expulsado por protestar realizando GRITOS y GESTOS DE DESAPROBACIÓN hacia mi persona”



pic.twitter.com/t2v3d4FKPW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 14, 2026

Η Σεβίλλη και ο Αλμέιδα αναμένεται να ασκήσουν έφεση, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να στέκεται στο πλευρό του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της υψώνει ασπίδα προστασίας στον «Πελάδο» και χαρακτηρίζει την ποινή που του επιβλήθηκε υπερβολική.

«Η Σεβίλλη, αφού έμαθε για την επαπειλούμενη τιμωρία επτά αγώνων από την Επιτροπή Αγώνων στον προπονητή μας, Ματίας Αλμέιδα, για την αποβολή του στον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου εναντίον της Αλαβές, επιθυμεί να ανακοινώσει:

-Την πλήρη υποστήριξή της στον προπονητή μας απέναντι σε μια τιμωρία που θεωρεί υπερβολική.

-Ότι συμμερίζεται τη λύπη και τις συγγνώμες που εξέφρασε ο ίδιος ο προπονητής μετά τον αγώνα για τη δική του αντίδραση.

Official statement: Matías Almeyda suspension — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 18, 2026

-Ότι το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ασκήσει έφεση κατά αυτού που θεωρεί υπερβολική κύρωση, τόσο ως προς τον αριθμό των επιβληθέντων αγώνων όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των γεγονότων.

-Η Σεβίλλη FC σέβεται τους νόμιμους αθλητικούς φορείς και τις αποφάσεις τους, αλλά θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της και αυτά του προπονητή της», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Σεβίλλης.