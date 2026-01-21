Ο Ματίας Λεσόρ απάντησε σε οπαδό που τον είπε τουρίστα: «Η καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ματίας Λεσόρ απάντησε σε οπαδό που τον αποκάλεσε τουρίστα.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα παιχνίδια τον τελευταίο χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, με τον πολύπειρο ψηλό να ανεβάζει story από το γυμναστήριο, με τη λεζάντα “καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα που έφερε την αντίδραση του Λεσόρ έγραφε: “Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια”.