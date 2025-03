Ο Ματίας Λεσόρ απάντησε στην προκλητική ατάκα του GM της Άλμπα Βερολίνου για τον Παναθηναϊκό

Ο GM της Άλμπα Βερολίνου, Χιμάρ Οχέδα έκανε μία δήλωση που έγινε viral στα social media και ο Ματίας Λεσόρ απάντησε με… γέλια για όσα είπε για την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Με μία προκλητική ατάκα για τον Παναθηναϊκό, ο Χιμάρ Οχέδα θέλησε να δικαιολογήσει την παρουσία της Άλμπα Βερολίνου στη Euroleague και ο Ματίας Λεσόρ δεν το άφησε να… πέσει κάτω.

Ο GM της γερμανικής ομάδας υποστήριξε ότι «αυτή είναι η 5η μας ή 6η μας χρονιά στην Euroleague. Και αν δεν κάνω λάθος τρεις χρονιές τερματίσαμε πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό (σ.σ. 2021, 2022, 2023). Δεν άκουσε τότε να λένε “ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικός. Και ότι πρέπει να φύγει από την Euroleague”, με τον Γάλλο σέντερ του “τριφυλλιού” να απαντά μέσω του Χ (πρώην Twitter) με μία σειρά από emoji γέλιου, προσθέτοντας τα εξής: «Οι άνθρωποι λένε τα πράγματα για να κερδίσουν δημοσιότητα».

ppl

Just say stuff to make a headline https://t.co/b1DPkU31H1