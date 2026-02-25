Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague

Επανήλθε στις προπονήσεις και μπορεί να υπολογίζεται για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ο Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ σε προπόνηση του Παναθηναϊκού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε ότι ο Ματίας Λεσόρ έχει επιστρέψει πλέον στο 100% των προπονήσεων και έτσι είναι πολύ πιθανό πια, να βρίσκεται στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Παρί στη Euroleague, αλλά ο Ματίας Λεσόρ είναι τιμωρημένος για το συγκεκριμένο ματς, εξαιτίας του καυγά του με τον Γουέιντ Μπάλντγουιν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και έτσι θα είναι ξανά διαθέσιμος στην επόμενη αγωνιστική, οπότε και είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σέντερ θα περιμένει μόνο την απόφαση του Εργκίν Αταμάν, για το αν θα τον ρίξει απευθείας στα… βαθιά ενός “αιώνιου” ντέρμπι, μετά από περίπου ένα χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης.

