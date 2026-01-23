Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ φουλάρει για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

Πλησιάζει η στιγμή που θα μπει στις ομαδικές προπονήσεις
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πλησιάζει η ώρα που θα δούμε και πάλι τον Ματίας Λεσόρ να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το… πρώτο βήμα αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα από τον Γάλλο σέντερ.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος ιατρικά και αναμένεται να μπει τις ερχόμενες ημέρες σε ατομικές προπονήσεις. Ο Γάλλος αναμένεται σταδιακά να ανεβάσει στροφές και απομένει να φανεί το πώς θα αντιδράσει το πόδι του στις πιο εντατικές προπονήσεις.

Ο Λεσόρ θα προσπαθήσει μέσω των ατομικών προπονήσεων τις επόμενες ημέρες να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Euroleague. Ο Τούρκος κόουτς αναμένεται να επαναφέρει σταδιακά τον Λεσόρ στους αγωνιστικούς ρυθμούς της ομάδας.

Αθλητικά
