Ο Ματίας Λεσόρ προπονείται στο ΟΑΚΑ και ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή

Θέμα μερικών εβδομάδων φαίνεται ότι είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει αφήσει οριστικά πίσω τον σοβαρό τραυματισμό του και ετοιμάζεται για το μεγάλο come back.

Ο Ματίας Λεσόρ είναι θηρίο στο κλουβί του. Ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού δουλεύει σκληρά τις τελευταίες ημέρες και ανυπομονεί να αγωνιστεί και πάλι με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Αρκετές ώρες πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί στο ΟΑΚΑ, ο πολύπειρος σέντερ έκανε την εμφάνισή του, μαζί με τον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Σάββα Καμπερίδη.

Ο Λεσόρ έκανε το ατομικό του πρόγραμμα και συνέχισε να ανεβάζει στροφές.

