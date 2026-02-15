Ο Ματίας Λεσόρ τραγούδησε συνθήματα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού σε κοπή πίτας

Ο Ματίας Λεσόρ κατάφερε για μία ακόμη φορά να γίνει viral, αφού έδωσε το “παρών” σε εκδήλωση οπαδών του Παναθηναϊκού και έγινε… ένα με τον κόσμο της ομάδας του.

Το κλαμπ των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Βύρωνα έκοψε την πίτα για το 2026 και ο Ματίας Λεσόρ αποδέχθηκε την πρόσκλησή τους, κάνοντας αισθητή την παρουσία του.

Ο Γάλλος σέντερ του “τριφυλλιού” έκανε… σαν τρελός ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, χόρεψε μαζί τους και τραγούδησε συνθήματα της ομάδας, δείχνοντας το πάθος του για τους “πράσινους”.

Mathias Lessort, Panathinaikos taraftarları ile eğleniyorpic.twitter.com/s85atr3pRr — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) February 14, 2026

Στο σχετικό video πάντως ακούγεται οπαδός να του λέει να προσέξει το πόδι του, αφού ο Λεσόρ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη δράση από τον τραυματισμό του.