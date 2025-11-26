Ο Ματίας Λεσόρ «υποκλίθηκε» στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι θρύλος, με πίστεψε όταν δεν το έκανε κανένας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε… βόμβα αποχώρησης από την Παρτιζάν και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού έσπευσε να τον αποθεώσει στα social media, για την κοινή παρουσία τους στη σερβική ομάδα.

Η ήττα της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της και ο Ματίας Λεσόρ θύμισε σε όλους πόσο μεγάλος προπονητής είναι, αλλά και τι έχει κάνει για την καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι θρύλος, με πίστεψε όταν δεν το έκανε κανένας», έγραψε ο Γάλλος σέντερ σε ανάρτησή του στο instagram, ανεβάζοντας και φωτογραφίες του με τον Σέρβο τεχνικό.

Ο Λεσόρ “μετακόμισε” από την Παρτιζάν στον Παναθηναϊκό το 2023.