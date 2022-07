Για δεύτερη σερί χρονιά, ο Μάτζικ Τζόνσον επέλεξε την Ελλάδα, ως ένα σταθμό των διακοπών του. Ο θρύλος του ΝΒΑ βρίσκεται στην Σαντορίνη και πόσταρε μια εντυπωσιακή φωτογραφία.

Ο Μάτζικ Τζόνσον βρίσκεται στη χώρα μας μαζί, με τη σύζυγό του και φίλους και -μάλιστα- γιόρτασε και την επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου.

Πλέον, ο θρύλος του ΝΒΑ βρίσκεται στην Σαντορίνη με τον ίδιο να φωτογραφίζεται με φόντο τον μπλε τρούλο από τις Τρεις Καμπάνες των Φηρών και το περίφημο ηφαίστειο.

Cookie and I at the famous Church of Three Bells of Fira in the beautiful city Santorini! Behind us you can see a volcano. pic.twitter.com/5pUhpyOdZu