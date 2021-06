Ο Ντίνος Μαυροπάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Στουτγκάρδη, αφού η γερμανική ομάδα συμφώνησε με την Άρσεναλ για ένα νέο δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν στην Τσβάιτελιγκ και οι Γερμανοί έψαχναν τρόπο για να τον κρατήσουν στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Αυτή βρέθηκε λοιπόν σύμφωνα με τη “Bild”, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα… χέρια για ένα νέο δανεισμό του Μαυροπάνου, αλλά αυτή τη φορά με οψιόν αγοράς, της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Mixed reports on Mavropanos future.@ChrisWheatley_ reporting he is likely to join Stuttgart on a permanent transfer.@BILD_Sport reporting a loan + option to buy for €7M. #afchttps://t.co/t0nd6qeQbj