Ο Μαυροπάνος χαστούκισε τον Πάλμερ στον απίστευτο καυγά στο παιχνίδι Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

Γλίτωσε την κόκκινη κάρτα ο Έλληνας αμυντικός των «σφυριών»
Ο Ντίνος Μαυροπάνος
Ο Ντίνος Μαυροπάνος σε αψιμαχία με τον Ζοάο Πέδρο/ REUTERS/David Klein

Η Τσέλσι έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 στο ντέρμπι του Λονδίνου κόντρα στη Γουέστ Χαμ, το οποίο ολοκληρώθηκε με έναν τρομερό καυγά στον οποίο συμμετείχε και ο Μαυροπάνος.

Λίγο πριν τη λήξη ο Τραορέ έσπρωξε τον Κουκουρέγια και εκεί ξεκίνησε ο χαμός στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Ζοάο Πέδρο ζήτησε εξηγήσεις από τον παίκτη της Γουέστ Χαμ με όλους τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στη «μάχη». Ο Μαυροπάνος είχε έντονη αψιμαχία με τον Πάλμερ τον οποίο χτύπησε.

Τα πνεύματα ηρέμησαν λίγο αργότερα με τον διαιτητή, Άντονι Τέιλορ, μετά από υπόδειξη του VAR να τιμωρεί με κόκκινη κάρτα τον Τοντιμπό, που έπιασε από το λαιμό τον Ζοάο Πέδρο.

 

Η Τσέλσι πήρε σπουδαία νίκη και ο Μαυροπάνος θα πρέπει να νιώθει λίγο τυχερός, που πέρασε στα ελαφριά το χαστούκι που έδωσε στον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Ο Έλληνας αμυντικός είχε καυγά και με τον Βραζιλίανο επιθετικό των μπλε.

