Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Μυθική ανατροπή για τους μπλε του Λονδίνου

Η Τσέλσι με απίθανη ανατροπή κέρδισε 3-2 τη Γουέστ Χαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Η Γουέστ Χαμ βρέθηκε να έχει προβάδισμα με 2-0 στο πρώτο μέρος, χάρη στα γκολ των Μπόουεν και Σάμερβιλ, όμως η Τσέλσι έκανε τρεις αλλαγές στην ανάπαυλα και έκανε μαγική ανατροπή. Οι Ζοάο Πέδρο, Κουκουρέγια και Φοφανά πέρασαν στο παιχνίδι και ισορρόπησαν την εικόνα των μπλε του Λονδίνου.

Ο Ζοάο Πέδρο έκανε το 1-0 στο 57′ και ο Κουκουρέγια στο 70′ ισοφάρισε το σκορ για τηνΤσέλσι. Εκεί, όλα έδειχναν ότι η ανατροπή θα γινόταν, όμως η Γουέστ Χαμ είχε απίθανη ευκαιρία να πάριε ξανά κεφάλι στο σκορ στο 86′ με το σουτ του Τοντιμπό να βρίσκει στο δοκάρι.

Ο Έντσο Φερνάντες πήρε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι από τον Ζοάο Πέδρο και εκτέλεσε τον Αρεολά για να ολοκληρώσει την ανατροπή και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Λίγο πριν τη λήξη σημειώθηκε μεγάλος καυγάς ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με τον Μαυροπάνο, που ξεκίνησε βασικός να ελέγχεται για κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Κόουλ Πάλμερ, χωρίς όμως να τιμωρείται.

Αυτός που είδε την κόκκινη κάρτα ήταν ο Τοντιμπό, καθώς έπιασε από το λαιμό τον Ζοάο Πέδρο, που έκανε τα πάντα στο γήπεδο για τους μπλε.

Η Τσέλσι πλέον είναι στην 4η θέση με 40 βαθμούς και η Γουέστ Χαμ στην 18η θέση με 20 βαθμούς και συνεχίζει να κινδυνεύει με υποβιβασμό.