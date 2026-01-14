Ο Μεντιλίμπαρ γίνεται 100άρης στον Ολυμπιακό – Οι μεγάλες στιγμές του στον πάγκο των Πειραιωτών

Στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συμπληρώσει 100 συμμετοχές στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα κάτσει για 100ή φορά στον ερυθρόλευκο πάγκο και αναμένεται να αποθεωθεί από τους φίλους των Πειραιωτών που θα γεμίσουν το «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ανδαλουσιανός είναι ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές του συλλόγου. Και σίγουρα είναι αυτός που έφερε τον σπουδαιότερο τίτλο σε σύλλογο στην Ελλάδα. Το Conference League, που πανηγυρίστηκε έξαλλα το βράδυ της 29ης Μαΐου στον Πειραιά και συνολικά σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο.

Το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που… γύρισε το κλειδί

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 και αμέσως έδειξε την επιδραστικότητά του. Μπορέι να γνώρισε δύο βαριές ήττες στις πρώτες μέρες του στο σύλλογο (και οι δύο με 4-1 κόντρα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ), όμως φαινόταν ότι κάτι έχει αλλάξει.

Η ανατροπή στη Σερβία ενάντια στους Σέρβους που έφερε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League είχε γυρίσει για τα καλά το κλειδί σε μία χρονιά που όλα πήγαιναν λάθος για τους Πειραιώτες. Η νίκη με 6-1 κόντρα στους Ισραηλινούς είναι σίγουρα η ιστορικότερη ανατροπή των ερυθρολεύκων.

Η μεγάλη νύχτα της 29ης Μαΐου

Ο Ολυμπιακός μετά την πρόκριση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έμοιαζε να είναι ανίκητος στην Ευρώπη. Έκανε δύο μεγάλες προκρίσεις κόντρα σε Φενερμπαχτσέ και Άστον Βίλα και στις 29 Μαΐου είχε ραντεβού με την ιστορία του στην OPAP Arena στον τελικό του Conference League ενάντια στη Φιορεντίνα.

Ο Ελ Κααμπί στο 116′ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Έσε έδωσε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό και τοποθέτησε τον Μεντιλίμπαρ στο πάνθεον του συλλόγου. Οι πανηγυρικές στιγμές που ακολούθησαν τα ξημερώματα της 30ής Μαΐου θα μνημονεύονται για χρόνια από τους φίλους των Πειραιωτών. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο που γύρισε το κλειδί σε μία χαμένη, τουλαχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, σεζόν.

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το νταμπλ υπό τις οδηγίες του Ισπανού στα 100 χρόνια ιστορίας του

Το 2025 ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του ένιωθε ανίκητος στο γήπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το 48ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Παναθηναϊκό (+16).

Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 και ολοκλήρωσε με νταμπλ μία χρονιά – σταθμό για την ομάδα.

Στην Ευρώπη οι Πειραιώτες τερμάτισαν 7οι στο Europa League και αποκλείστηκαν στους «16» από την Μπόντο Γκλιμτ, με το γήπεδο των Νορβηγών να παίζει μεγάλο ρόλο στον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο απολογισμός του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού

Παιχνίδια: 99

Νίκες: 66

Ισοπαλίες: 19

Ήττες: 14

Γκολ: 184-84

Τρόπαια: 1 Conference League, 1 Super League, 1 Κύπελλο Ελλάδας Betsson, 1 Betsson Super Cup