Ο Μεντβέντεφ διέλυσε τη ρακέτα του μετά τον αποκλεισμό από τον Μπόνζι στο US Open

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχει πτωτική πορεία στην καριέρα τους τον τελευταίο χρόνο και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό Ρώσο τενίστα που διεκδικούσε και κατακτούσε τίτλους.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ηττήθηκε από τον Μπενζαμέν Μπονζί με 3-1 σετ και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του US Open. Μετά το τέλος του αγώνα, ο 29χρονος τενίστας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Επέστρεψε στη θέση του και χτύπησε πάνω από 20 φορές τη ρακέτα του στο πάγκο, με αποτέλεσμα να τη διαλύσει.

Να σημειωθεί ότι o Μεντβέντεφ χάνει τρεις συνεχόμενες πρεμιέρες του σε Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.