Ο Μεσούτ Οζίλ εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚP του Ερντογάν στην Τουρκία

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Ισότητας και Δικαιοσύνης (ΑΚΡ) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία εξελέγη την Κυριακή (23.02.2025)ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Γερμανίας, Μεσούτ Οζίλ.

Η εκλογή του Μεσούτ Οζίλ έγινε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του κόμματος Ερντογάν στην Άγκυρα. Μαζί του εξελέγησαν άλλα 37 νέα μέλη στο 75μελες όργανο. Στο ίδιο συνέδριο επανεξελέγη για 9η φορά πρόεδρος και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το απόλυτο των ψήφων από τους 1.547 εκλογείς.

Ο παλαίμαχος μέσος -και Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Γερμανία το 2014- δεν έκρυψε την υποστήριξή του στον Ερντογάν, τον οποίο είχε επιλέξει κουμπάρο το 2019 στον γάμο του με την Αμινέ Γκιουλσέ.

Η φωτογραφία του, όμως, δίπλα στον Ερντογάν σε ξενοδοχείο του Λονδίνου -εν μέσω εκστρατείας για την επανεκλογή του δεύτερου- προκάλεσε διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας και έφερε και το… φινάλε του παίκτη από τη “νασιονάλ μάνσαφτ”.

Ήταν τότε που ο ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι υπέστη “ρατσισμό και έλλειψη σεβασμού” λόγω της τουρκικής του καταγωγής, ενώ υπογράμμισε την διττή του ταυτότητα, λέγοντας ότι έχει “μια γερμανική και μια τουρκική καρδιά”. Αυτή η δήλωση επανήλθε στο προσκήνιο το 2021, όταν ο Οζίλ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή του με την Τουρκία.

Mesut Ozil, the former German national team midfielder and World Cup champion, enters politics by joining the leadership of President Recep Tayyip Erdogan’s ruling party https://t.co/314wmoMi5c