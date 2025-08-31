Αθλητικά

Ο Μεχντί Ταρεμί έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς»

Παίκτης του Ολυμπιακού θεωρείται πια ο Ιρανός επιθετικός
Ο Ταρεμί στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ταρεμί στην άφιξή του στην Ελλάδα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο Μεχντί Ταρεμί έφθασε το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου στην Ελλάδα και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Έχοντας συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Μεχντί Ταρεμί δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται πια στην Ελλάδα, ενώ σχολίασε και τη συνύπαρξή του με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ στην επίθεση των Πειραιωτών, στις πρώτες του ατάκες στο αεροδρόμιο.

Οι δηλώσεις του Ταρεμί

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ενταχθώ στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ένθερμους οπαδούς και ανυπομονώ να τους γνωρίσω».

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΧΝΤΙ ΤΑΡΕΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΧΝΤΙ ΤΑΡΕΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΧΝΤΙ ΤΑΡΕΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Για την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo