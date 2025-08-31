Ο Μεχντί Ταρεμί έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς»

Ο Μεχντί Ταρεμί έφθασε το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου στην Ελλάδα και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Έχοντας συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Μεχντί Ταρεμί δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται πια στην Ελλάδα, ενώ σχολίασε και τη συνύπαρξή του με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ στην επίθεση των Πειραιωτών, στις πρώτες του ατάκες στο αεροδρόμιο.

Οι δηλώσεις του Ταρεμί

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ενταχθώ στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ένθερμους οπαδούς και ανυπομονώ να τους γνωρίσω».

Για την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».