Ο Μεχντί Ταρεμί έκανε ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ήταν “καταιγιστικός” κόντρα στους 10 παίκτες του Πανσερραϊκού και νίκησε με 5-0 στην 3η αγωνιστική της Super League, έχοντας ως σκόρερ και τον Μεχντί Ταρεμί.

Στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρεμί πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, αλλά δεν άργησε να πετύχει και το πρώτο του γκολ στη Super League.

Ο νέος επιθετικός των Πειραιωτών, κέρδισε αρχικά πέναλτι στο 83′, με τον Γιαζίτσι να χάνει την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια βρήκε ο ίδιος το… δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 88ο λεπτό του αγώνα και μετά από ασίστ του Ποντένσε, ο Ιρανός στράικερ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με γκολ για τη νέα του ομάδα.

Στις καθυστερήσεις μάλιστα, έβαλε και το “κερασάκι” στη νίκη των Πειραιωτών, σκοράροντας με κεφαλιά από κοντά, για να δείξει με το… καλημέρα, ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει φέτος μία ακόμη σπουδαία επιθετική λύση στο ρόστερ του.