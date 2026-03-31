Ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού είχε δυο γκολ και μια ασίστ στο 5-0 του Ιράν επί της Κόστα Ρίκα

Πρωταγωνίστησε στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης που έγινε στην Αττάλεια
Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι. Με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να έχει γκολ και ασίστ, το Ιράν επικράτησε της Κόστα Ρίκα με 5-0, σε φιλικό που έγινε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Ο Μεχντί Ταρέμι πέτυχε δύο γκολ από το σημείο του πέναλτι, ενώ είχε και συμμετοχή σε ακόμα ένα τέρμα του Ιράν, δίνοντας την ασίστ. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ευστόχησε στο 19′ από την άσπρη βούλα για το 2-0 του Ιράν, ενώ στο 31’ δημιούργησε το τρίτο γκολ, δίνοντας πάσα στον Μοχέμπι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 33’, σκόραρε ξανά από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το 4-0.

 

Ο Ιρανός φορ είχε σκοράρει και στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Νιγηρία, φτάνοντας πλέον τα 57 γκολ με το εθνόσημο και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

