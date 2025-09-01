Ο Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ στο ματς του Ιράν με την Ινδία

Την Κυριακή (31.08.2025) παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής Ιράν και μια ημέρα μετά ο Μεχντί Ταρεμί πέτυχε γκολ, αγωνιζόμενος με την ομάδα της χώρας του.

Ο Μεχντί Ταρεμί σκόραρε στη νίκη του Ιράν επί της Ινδίας με 3-0 για το CAFA Nations Cup. Πιο συγκεκριμένα, το μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού μπήκε ως αλλαγή στο 73ο λεπτό αντί του Αλιγιάρι και στο 90+6’ σκόραρε με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή για το τελικό 3-0.

Jahanbakhsh with a great assist for Taremi.



We have seen Ghalenoei apply direct build up plays numerous times and it is highly effective.





It took 3 passes to score this. pic.twitter.com/yTw4qVulNb — Regista(@PersianRegista) September 1, 2025

Αυτό ήταν το 57ο γκολ για τον 33χρονο σε 96 ματς με την εθνική του ομάδα, που έκανε το 2Χ2 στον όμιλο.