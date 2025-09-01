Αθλητικά

Ο Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ στο ματς του Ιράν με την Ινδία

Ο επιθετικός των ερυθρολεύκων σκόραρε στη νίκη του Ιράν επί της Ινδίας με 3-0
Ο Μεχντί Ταρεμί παίζοντας με το Ιράν (AP Photo/Vahid Salemi)

Την Κυριακή (31.08.2025) παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό, αμέσως μετά ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής Ιράν και μια ημέρα μετά ο Μεχντί Ταρεμί πέτυχε γκολ, αγωνιζόμενος με την ομάδα της χώρας του.

Ο Μεχντί Ταρεμί σκόραρε στη νίκη του Ιράν επί της Ινδίας με 3-0 για το CAFA Nations Cup. Πιο συγκεκριμένα, το μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού μπήκε ως αλλαγή στο 73ο λεπτό αντί του Αλιγιάρι και στο 90+6’ σκόραρε με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή για το τελικό 3-0.

Αυτό ήταν το 57ο γκολ για τον 33χρονο σε 96 ματς με την εθνική του ομάδα, που έκανε το 2Χ2 στον όμιλο.

